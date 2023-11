Detenuto muore di difterite in carcere sudafricano

In un comunicato del Ministero della Sanità del Sudafrica, il Ministro Joe Phaahla ha confermato la presenza di un focolaio di difterite nel centro correzionale di Pollsmoor, vicino a Città del Capo.

Si legge nel comunicato che un detenuto maschio di 19 anni ha manifestato sintomi di difterite il 28 ottobre ed è stato ricoverato in ospedale. I tamponi eseguiti hanno confermato la diagnosi ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduto il 5 novembre. Altri otto detenuti, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, sono in isolamento dopo essere risultati positivi alla malattia.

È stata avviata una campagna di vaccinazione nella sezione interessata della prigione. Allo stesso tempo è stato reso noto che tutti i detenuti della sezione della prigione di Pollsmoor, dove è scoppiato il focolaio, sono in isolamento e non avranno l'autorizzazione a presentarsi in tribunale per almeno le prossime due settimane.

All'inizio dell'anno nel Paese sono stati registrati due casi di difterite confermati in laboratorio, un adulto nel KwaZulu-Natal e un bambino nel Western Cape.

La difterite è un'infezione grave, non comune ma prevenibile con il vaccino che in Sudafrica viene somministrato gratuitamente a neonati e scolari con vari richiami.

Secondo l'Istituto nazionale per le malattie infettive del Sudafrica, la difterite è poco comune. Tra gennaio 2008 e marzo 2015, sono stati segnalati solo tre casi di difterite respiratoria confermati in laboratorio e un caso nel 2016.





