Israele: 'Presa roccaforte di Hamas a Jabalya nel nord di Gaza'

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha lasciato il Giappone per recarsi in Arabia Saudita, dopo l'incontro dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo. Lo ha dichiarato oggi l'Ufficio britannico degli Esteri, del Commonwealth e dello sviluppo.

Cleverly incontrerà i suoi omologhi del Medio Oriente, che stanno arrivando in Arabia in vista della riunione d'emergenza della Lega degli stati arabi su Gaza prevista per sabato.