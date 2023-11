- PARIGI, 09 NOV - Nella guerra Israele-Hamas "dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, all'apertura della conferenza umanitaria su Gaza a Parigi.

"Nell'immediato - ha detto - è sulla protezione dei civili che dobbiamo lavorare. Per questo abbiamo bisogno di una pausa umanitaria molto rapida e dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco".



