Siria,30 miliziani filo-governativi uccisi dall'Isis

Almeno 30 miliziani siriani filo-governativi sono stati uccisi in un attacco attribuito all'Isis nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che sul terreno si avvale di una fitta rete di fonti locali.

L'attacco è avvenuto nel distretto di Rasafa, nella Siria centrale, in un'area dove le cellule locali dell'Isis non sono mai state sconfitte nonostante gli annunci delle forze russe, di quelle iraniane e di quelle americane, tutte presenti in Siria "per combattere il terrorismo".



