Mezza Luna Rossa, 'chiuse le strade per l'ospedale Al-Quds'

Tutte le vie di accesso all'ospedale Al-Quds nella Striscia di Gaza sono chiuse e "le squadre mediche non possono lasciare l'ospedale per raggiungere i feriti". Lo segnala la Mezza Luna Rossa palestinese (Prcs) in un messaggio postato sul social X.

"Il bombardamento israeliano è in corso da ieri sera nei pressi dell'ospedale Al-Quds, dal lato occidentale", segnala l'organizzazione umanitaria. "Tutte le strade per l'ospedale sono chiuse. Le équipe mediche non possono lasciare l'ospedale per raggiungere i feriti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA