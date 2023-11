Von der Leyen, 'Hamas usa i civili come scudi umani'

"Hamas usa chiaramente i civili come scudi umani". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen rivolgendosi agli ambasciatori Ue.

"Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale. Questo è il punto di partenza. Ci dà anche la credibilità per proporre idee su una soluzione politica, sulla base della nostra eredità di campioni della soluzione dei due Stati", ha aggiunto precisando che le immagini dei civili e dei bambini "estratti dalle macerie a Gaza" fanno "sanguinare il cuore".

La presidente della Commissione europea ha annunciato che la Ue aumenta di 25 milioni di euro i suoi aiuti umanitari a Gaza.





