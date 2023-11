Cisgiordania, palestinese ucciso in scontri con militari

Un palestinese (Mahmud al-Atrash, 20 anni) è rimasto ucciso oggi in incidenti con l'esercito avvenuti a Halhul, presso Hebron (Cisgiordania). Lo riferisce la agenzia Maan.

L'intelligence militare israeliana, citato dai media, ha intanto avvertito che in Cisgiordania la situazione tocca livelli di guardia. Fra le ragioni: gli appelli di Hamas ad unirsi alla lotta a Gaza; la disoccupazione di 140 mila pendolari che da un mese non possono lavorare in Israele; il congelamento degli stipendi di 120 mila dipendenti dell'Autorità nazionale palestinese ed estese violenze dei coloni contro agricoltori impegnati nella raccolta delle olive.



