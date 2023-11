Iran: incendio in centro riabilitazione, 27 morti

- TEHERAN, 03 NOV - Almeno 27 persone sono morte oggi in un vasto incendio scoppiato in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti nel nord dell'Iran: lo ha reso noto la magistratura.

"Ventisette persone sono morte e altre 12 sono state ricoverate in ospedale dopo un incendio scoppiato in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti a Langarud", una città nella provincia di Gilan, a nord di Teheran, si legge sul sito web di notizie della magistratura - Mizan Online - che cita il giudice capo provinciale Esmail Sadeghi.



