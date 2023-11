Il regista Matteo Garrone al Festival del Film di Marrakech

Ci sarà Matteo Garrone ad accompagnare il suo applaudito "Io capitano" in questa ventesima edizione del Festival internazionale del film di Marrakech. Con 75 film, specchio di 36 paesi, la rassegna promette di offrire uno spaccato davvero mondiale del cinema. Il festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre, offre numerosi palcoscenici, quello del concorso ufficiale, innanzitutto, con 14 film selezionati, 10 sono opere prime e 8 sono di registe, in rappresentanza di 13 paesi tra cui Stati Uniti, Mongolia, Turchia, Brasile, Cile, Colombia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Regno Unito, e anche Madagascar, Marocco, Senegal, Palestina.

I film in corsa per la Stella d'Oro esplorano tutti i generi cinematografici, dalla favola moderna al documentario, passando per il noir e la farsa politica. L'edizione 2023 si aprirà con "Hit Man", la frenetica commedia di Richard Linklater che ha come protagonista il carismatico Glen Powell. Sono sei in tutto le proiezioni di Gala. Oltre a Matteo Garrone con "Io Capitano", l'odissea contemporanea cdi due giovani senegalesi per raggiungere l'Europa, ci sarà Michel Franco con "Memory", un film commovente che offre un ruolo indimenticabile a Jessica Chastain, presidente della Giuria di questa edizione. L'attore australiano Simon Baker sarà presente con "Limbo" di Ivan Sen, un thriller in bianco e nero ultra stilizzato in cui l'eroe di "Mentalist" appare trasformato. Poi ci sono le commedie, "Winter Break (The Holdovers)", firmata dall'ex 'Stella d'oro' Alexander Payne, "Déserts" del regista marocchino Faouzi Bensaïdi e "Making Of" di Cédric Kahn, una commedia sociale sul dietro le quinte di una ripresa con l'irresistibile Jonathan Cohen. C'è attesa per Isabelle Huppert che arriva a Marrakech per presentare "Sidonie in Giappone" e Merve Dizdar, fresca di riconoscimento come miglior attrice all'ultimo Festival di Cannes. Occhi puntati sui registi marocchini, presenti con 15 pellicole nelle diverse sezioni del festival. Una dozzina d'incontri sono riservati ai bambini, spettatori di domani e per il pubblico di piazza Jamaa El Fna è prevista una selezione di film popolari presentati da personalità.



