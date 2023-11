Esperti Onu, popolo palestinese a rischio genocidio a Gaza

- GINEVRA, 02 NOV - "Il tempo sta scadendo per prevenire un genocidio a Gaza", segnalano esperti delle Nazioni Unite. Gli esperti delle Nazioni Unite, compreso il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, hanno stimato che il popolo palestinese "corre un serio rischio di genocidio", in una dichiarazione congiunta rilasciata a Ginevra. Gli esperti indipendenti sono stati incaricati dal Consiglio per i diritti umani ma non parlano a nome delle Nazioni Unite.



