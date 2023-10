Re Carlo III in Kenya, incontro col presidente Ruto

Re Carlo III è arrivato a Nairobi per la sua prima visita ufficiale da sovrano del Regno Unito. Il re è sbarcato questa mattina insieme alla regina Camilla ed è stato ricevuto dal presidente keniano William Ruto e dalla moglie Rachel alla State House, nella capitale.

La visita, seguita in diretta dalle televisioni nazionali, coincide con i 60 anni dell'indipendenza del Kenya dalla Gran Bretagna. Durante il soggiorno keniano, come annunciato alcuni giorni fa da Buckingham Palace, Carlo avrà modo di affrontare anche "gli aspetti più dolorosi della storia comune del Regno Unito e del Kenya", che riguardano sia le richieste di risarcimento e di scuse delle comunità tribali per i soprusi perpetrati durante la rivolta Mau Mau negli anni Cinquanta, sia i processi in corso per presunti crimini commessi dalle reclute britanniche di un centro d'addestramento presente da decenni nel nord del Kenya.

Ieri la polizia ha bloccato una dimostrazione di parenti di cittadini morti in circostanze secondo loro causate dai militari del Regno Unito, nella cittadina di Nanyuki.

Nel programma dei quattro giorni in cui Carlo e Camilla si tratterranno nel Paese africano, è prevista anche la visita alla storica moschea Mandhry della città portuale di Mombasa, come riferisce il quotidiano Daily Nation.



