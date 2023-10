Sudafrica: 'prendere esempio dalla sport per unire il paese'

Il Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha lanciato un appello all'unità nazionale dopo la vittoria della squadra del Paese alla Coppa del Mondo di rugby in Francia.

Questo dopo che gli Springboks (il nome della squadra nazionale deriva da un piccolo ungulato che può saltare fino a due metri simbolo del Paese) hanno battuto la Nuova Zelanda in una finale all'ultimo sangue sabato sera a Parigi. Il Sudafrica è il primo paese a vincere la coppa per la quarta volta. La vittoria ha "sollevato gli spiriti della nazione, confermando il potere duraturo dello sport di unire e costruire una nazione", ha scritto Ramaphosa.

Gli Springboks hanno una storia controversa in Sudafrica, in quanto il rugby era visto come simbolo del privilegio dei bianchi nell'era dell'apartheid. Ramaphosa crede che la trasformazione in una squadra multirazziale fa parte del cambiamento avvenuto nel Paese dall'inizio dell'era democratica nel 1994.

"Se la storia della trasformazione è un esempio, il nostro Paese continuerà a raccogliere i frutti del cambiamento solo se non ci smarriremo", ha detto il presidente.

Il Sudafrica ha un'economia in profonda crisi, un alto tasso di disoccupazione, un alto tasso di povertà e frequenti blackout di energia, e il successo del rugby è stato vissuto come un gradito momento di ottimismo.

"Il patriottismo che mostriamo negli stadi deve riflettersi nella lotta per superare le sfide" ha detto il presidente. "La vittoria degli Springboks ci ha uniti nella celebrazione. Io conto che serva anche a ispirare le generazioni più giovani a trarne importanti lezioni di vita, di perseveranza, di lavoro di squadra, di disciplina e leadership". La Presidenza ha annunciato un discorso alla nazione di Ramaphosa per le 20 di stasera.



