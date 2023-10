Esercito israeliano, 'questione ostaggi è anche mondiale'

"La questione degli ostaggi non è solo una questione nazionale israeliana, ma è anche mondiale'': lo ha affermato il portavoce dell'esercito Daniel Hagari.

"Bambini, donne e anziani, israeliani e cittadini stranieri sono tenuti in ostaggio da una organizzazione omicida che ha compiuto crimini di guerra e crimini contro l'umanita' di dimensioni inaudite". Perciò secondo Hagari, accanto allo sforzo di Israele per liberarli, "il mondo e le organizzazioni internazionali hanno una responsabilità morale di garantire la loro incolumità e di fare il possibile per riportarli a casa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA