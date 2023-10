Libia: quattro morti in scontri armati in Tripolitania

Quattro persone sono rimaste uccise e diverse ferite oggi in scontri fra gruppi armati nella città libica occidentale di Garian. Lo hanno riferito diverse fonti. "Gli scontri sono scoppiati improvvisamente nelle prime ore della giornata tra gruppi armati, provocando quattro morti e diversi feriti", ha precisato una fonte della sicurezza nella città che si trova a circa 100 chilometri a sud di Tripoli. La stessa fonte ha affermato che i combattimenti sono continuati "a intermittenza" in diverse zone di Garian, costringendo le autorità a tagliare l'accesso alla città per "proteggere la vita delle persone e dei viaggiatori".

Una fonte medica dell'ospedale di Garian ha confermato il bilancio delle vittime, spiegando che i feriti sono una decina.

Dalla rivolta che ha rovesciato Muammar Gheddafi nel 2011, il Paese nordafricano è diviso tra il governo occidentale del primo ministro ad interim Abdulhamid Dbeibah, sostenuto dalle Nazioni Unite, con sede a Tripoli e un altro nell'est sostenuto dall'uomo forte militare Khalifa Haftar.

