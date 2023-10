Tajani, vi sono rischi di un allargamento del conflitto

I rischi di un allargamento del conflitto in Medio Oriente "ci sono" ed è per questo che stiamo lavorando perché "ciò non si trasformi in realtà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Esteri. "Tutti noi, Usa e Ue, ci stiamo impegnando sulla via diplomatica e l'Italia ha assunto un ruolo di primo piano: l'obiettivo è evitare l'incendio del Medio Oriente", ha aggiunto Tajani. "La via diplomatica è quella che premia sempre", ha precisato Tajani.



