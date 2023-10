Oms, sospetti casi di colera segnalati in 3 Stati del Sudan

In Sudan sono stati registrati 817 casi sospetti di colera in tre Stati e 35 decessi: lo riferiscono i media locali citati dalla Bbc. I casi sono stati segnalati negli stati di Gedaref, Kordofan Meridionale e dell'omonima capitale Khartoum, secondo il sito web di notizie al-Rakoba che ha riportato i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

La settimana scorsa, l'Onu ha affermato che mesi di conflitto in Sudan espongono milioni di persone al rischio di colera, febbre dengue, morbillo, malaria e altre malattie. L'Oms ha inoltre avvertito che la vita di oltre 9.000 pazienti affetti da patologie renali è in pericolo a causa del numero limitato di centri di dialisi nel Paese.

Gli ospedali sudanesi sono duramente colpiti dal conflitto tra l'esercito e le forze paramilitari scoppiato lo scorso 15 aprile. Secondo le stime dell'Onu, questa guerra ha ucciso finora oltre 9.000 persone, sfollandone quasi sei milioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA