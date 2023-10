"Ho attraversato le guerre, ho visto cose orribili ma non ho mai visto cose così orribili.

Questa è un battaglia per la nostra comune civiltà". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu incontrando il premier olandese Mark Rutte in visita di solidarietà in Israele. "So che comprendi - ha aggiunto - che questa è una battaglia dell'umanità contro una barbara ferocia inimmaginabile".



