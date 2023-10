I soldati dell'esercito israeliano, sia quelli in servizio sia quelli richiamati, stanno conducendo una "serie di esercizi in modo da aumentare le capacità per l'operazione di terra a Gaza". Lo ha fatto sapere il portavoce militare spiegando che si stanno addestrando "squadre di combattimento che uniscono forze di fanteria, corpi corazzati e altre unità in una serie di diversi scenari" di guerra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA