Al Cairo il vertice per la pace, al Sisi ai leader: apriamo la strada a una soluzione a due Stati

"Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti che richiede attenzione totale. Per questo vi ho chiamati a lavorare insieme su una nuova road map che metta fine alla crisi umanitaria". Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi rivolgendosi ai leader nell'apertura dei lavori del vertice internazionale per la pace, al Cairo. Al-Sisi ha sottolineato la necessità di "stabilire negoziati che aprano la via a una soluzione a due Stati".

"Condanniamo con assoluta fermezza il prendere di mira, l'uccisione o l'intimidazione di tutti i civili", ha aggiunto - Rinnoviamo il nostro rifiuto allo spostamento forzato dei palestinesi. Chi pensa che il popolo palestinese voglia lasciare la propria terra si sta sbagliando".

Per il presidente egiziano "bisogna prevenire l'allargamento del conflitto che può mettere a rischio la stabilità della regione, ripartire il processo di pace. Serve il ritorno al tavolo di negoziazione per un cessate il fuoco e l'applicazione della soluzione di due Stati che convivono pacificamente fianco a fianco, nel rispetto del diritto internazionale"..

"Gli egiziani, uno per uno, sono contro l'idea di liquidare la causa palestinese, questo non succederà mai a spese dell'Egitto - ha aggiunto - Questa regione destinata a vivere in conflitto in eternità? Non è questo il tempo di trovare una soluzione?".

Al summit del Cairo partecipa anche la premier italiana Giorgia Meloni, giunta in Egitto questa mattina e accolta in aeroporto dall'ambasciatore d'Italia in Egitto, Michele Quaroni, e dal ministro del Commercio egiziano, Hazem al-Beblawi.

