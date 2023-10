La Russia ha contatti con Hamas per cercare di ottenere il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele.

Lo ha detto l'ambasciatore russo a Tel Aviv, Anatoly Viktorov. "Naturalmente - ha detto il diplomatico in un'intervista a Izvestia, ripresa dall'agenzia Tass - abbiamo contatti con rappresentanti di Hamas, mirati prima di tutto a ottenere il rilascio degli ostaggi".



