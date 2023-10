Amnesty reclama liberazione manifestanti in carcere in Nigeria

(ANSA-AFP) - LAGOS, 20 OTT - Amnesty International ha reclamato oggi il rilascio di oltre una decina di manifestanti incarcerati in seguito alle manifestazioni del 2020 contro la brutalità della polizia in Nigeria, e ha condannato quella che ha definito una "recrudescenza" del problema. Il 20 ottobre 2020 la polizia e i soldati aprirono il fuoco su manifestanti pacifici al casello di Lekki a Lagos, reprimendo le più grandi manifestazioni antigovernative nella storia moderna della Nigeria. Tre anni dopo, Amnesty ha denunciato che almeno 15 manifestanti, tra i tanti arrestati nel 2020, erano "ancora detenuti arbitrariamente, la maggior parte senza processo" a Lagos, e alcuni hanno riferito di essere stati torturati.

Oggi c'era una forte presenza della polizia mentre alcuni manifestanti si sono radunati nel luogo principale della repressione, chiedendo il rilascio di coloro che erano ancora in prigione. Le forze di sicurezza uccisero almeno 12 manifestanti a Lagos nelle sparatorie del 2020, con oltre 50 morti in tutto il Paese durante le proteste, ha ricordato Amnesty. Altri manifestanti furono uccisi nelle successive rivolte e violenze.

(ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA