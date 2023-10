Tunisia, al via missione italiana su sicurezza alimentare

Sono iniziati oggi i lavori della missione italiana in Tunisia sul tema della sicurezza alimentare. Lo scrive su X l'ambasciata d'Italia in Tunisia precisando che "al centro dei colloqui" ci sono "il sostegno al settore agricolo e la gestione delle risorse idriche per promuovere ricerca, innovazione e sostenibilità. Domani, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, saranno in Tunisia in visita ufficiale e per prendere parte ai lavori della missione.



