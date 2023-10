L'Egitto, 'fornire aiuti a Gaza e contenere l'escalation'

"Sottolineiamo la necessità di porre fine alla guerra a Gaza, ma anche di fornire immediatamente aiuti, contenere l'escalation e impedirne la diffusione in altre aree". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, incontrando al Cairo il suo omologo del Regno Unito James Cleverly, Lo ha reso noto l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid, portavoce ufficiale del ministero degli Esteri egiziano, precisando che le discussioni tra i due ministri sono state caratterizzate da uno "scambio approfondito e franco di opinioni e valutazioni sulla crisi attuale, nonché sui modi e sulle opportunità per superarla".

Shoukry ha confermato la necessità di "promuovere sforzi coordinati a livello internazionale per sollecitare le parti a dare priorità all'immediata cessazione dell'escalation", sottolineando che è "importante astenersi dal colpire obiettivi civili ed impegnarsi ad attuare le disposizioni della normativa internazionale e del diritto umanitario".

L'ambasciatore Zeid ha poi aggiunto che i due ministri hanno concentrato le loro discussioni sul "deterioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e hanno concordato sull'importanza e sulla priorità della consegna di aiuti umanitari e soccorsi alla popolazione di Gaza alla luce dell'attuale crisi".



