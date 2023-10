Sisi ha invitato Meloni al vertice di sabato al Cairo

L'ambasciatore d'Egitto Bassam Rady ha rivelato che "il presidente Sisi ha invitato" la premier Giorgia Meloni "a partecipare al vertice per la pace del Cairo" di sabato. Rady, in un messaggio all'ANSA, ha sottolineato che "l'Egitto è entusiasta della partecipazione dell'Italia al vertice di pace del Cairo" e che l'invito è stato esteso "al fine di garantire la presenza dell'amica Italia come Paese cardine sulla scena internazionale e regionale sotto la guida forte e influente di Giorgia Meloni". "Siamo molto grati all'Egitto per l'invito - dicono fonti di P.Chigi - e stiamo verificando in questo delicato momento internazionale".

L'ambasciatore egiziano a Roma, ex portavoce di Sisi, afferma che "il vertice del Cairo, che riunirà leader mondiali e organizzazioni internazionali, nasce dalla ferma convinzione dell'Egitto dell'inevitabilità della pace nella regione". Il summit "discuterà gli sviluppi e il futuro della questione palestinese e del processo di pace a livello internazionale" in questo "momento particolare che la regione sta attraversando".





