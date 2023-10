- GINEVRA, 18 OTT - La situazione a Gaza "sta sfuggendo al controllo". Lo afferma il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Abbiamo bisogno che la violenza da tutte le parti si fermi", ha aggiunto. "Ogni secondo che aspettiamo per far arrivare gli aiuti, perdiamo vite. Abbiamo bisogno di un accesso immediato per iniziare a consegnare l'attrezzatura medica che possono salvare le vite".



