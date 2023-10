"Il 7 ottobre in proporzione è come 20 volte l'11/9". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrando il presidente Usa Joe Biden.

"Abbiamo visto il tuo sostegno ogni giorno. Un chiaro messaggio ai nostri nemici. Il mondo l'ha visto in modo chiaro", ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il presidente Joe Biden. "La tua visita è la prima di un presidente Usa in Israele in tempo di guerra", ha aggiunto.





