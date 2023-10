Putin, inaccettabile ogni forma di violenza contro civili

Il presidente russo Vladimir Putin, in conversazioni telefoniche con i presidenti dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi, dell'Iran Ebrahim Raisi, della Siria Bashar al Assad e dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, "ha sottolineato l'inaccettabilità di qualsiasi forma di violenza contro i civili" in Medio Oriente: lo afferma il Cremlino, ripreso dalla Tass.

Durante le conversazioni telefoniche avute oggi da vari leader di Paesi mediorientali con il presidente russo Vladimir Putin è stata manifestata preoccupazione per una possibile "escalation su larga scala" del conflitto israelo-palestinese, riferiscono le stesse fonti.

Putin ha ribadito che Mosca è favorevole a una "giusta risoluzione della questione palestinese" tramite la creazione di uno Stato indipendente palestinese., segnala il Cremlino citato dall'agenzia Interfax.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA