- TEL AVIV, 13 OTT - ''Come e' noto, io sono colui il quale progetto' per primo la guerra contro l'Isis. Io l'Isis lo conosco bene. Ma questo e' peggio di quanto io abbia mai visto con l'isis'': lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin in un incontro oggi a Gerusalemme con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, commentando l'attacco sferrato sabato da Hamas. Lo ha reso noto l'ufficio del premier.



