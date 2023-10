Il segretario della Difesa Usa arrivato in Israele

- TEL AVIV, 13 OTT - Il segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, è giunto oggi in Israele in segno di solidarietà al Paese dopo il devastante attacco di Hamas che ha provocato migliaia di morti.

Austin incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre ad alti funzionari del governo. Si tratta della sua terza visita in Israele come capo del Pentagono, che segue quella del segretario di Stato Antony Blinken.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA