Agenzia Onu rifugiati palestinesi si sposta a sud Striscia

L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, ha annunciato di aver spostato il centro delle proprie operazioni nella parte di Gaza sud dopo l'annuncio dell'esercito israeliano alla popolazione della parte nord di evacuare.

L'Urwa ha detto che Israele deve proteggere i civili che sono nelle sue scuole e nei rifugi che sono "strutture dell'Onu" e che non devono essere attaccate "in accordo con le leggi internazionali". Oltre 200mila persone hanno trovato rifugio in 92 scuole dell'Unrwa secondo dati Onu.



