Tunisia: Saied conferma, 'restituiti i soldi all'Ue'

Il presidente tunisino Kais Saied ha confermato che la Tunisia ha restituito i 60 milioni di euro versati dalla Commissione Ue sul conto della Banca centrale tunisina il 3 ottobre scorso: la decisione, ha spiegato, è stata presa perché "questo metodo viola la nostra dignità e ci mette di fronte ad un fatto compiuto sul quale non siamo stati nemmeno consultati". Il popolo tunisino, ha aggiunto, "rifiuta i favori previsti a qualsiasi titolo e accetta di trattare solo nello spirito di partenariato strategico basato sull'uguaglianza e sul rispetto".

Il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, in un'intervista pubblicata ieri sul quotidiano arabofono Al Chorouk, aveva affermato che la Tunisia ha restituito i fondi il 9 ottobre scorso.

"L'importo fornito dall'Unione europea all'insaputa delle autorità tunisine nell'ambito del piano di ripresa post-covid-19 è stato restituito", ha confermato Saied durante un incontro con il primo ministro Ahmed Hachani e la ministra delle Finanze Sihem Boughediri Namsia al Palazzo di Cartagine, riportato in un video dalla stessa presidenza.

Il presidente tunisino ha affermato che la Tunisia è capace di superare tutte le difficoltà con i propri mezzi, attraverso la determinazione del suo popolo ad essere indipendente nelle scelte nazionali e coinvolgendo tutti "nella guerra di liberazione che stiamo conducendo e che faremo accettare solo per emergere vittoriosi, con la nostra sovranità e dignità nazionale intatte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA