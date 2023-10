Sudafrica offre mediazione nel conflitto tra Israele e Hamas

Il Sudafrica è pronto a mediare nel conflitto tra Israele e i palestinesi, ha detto oggi il Presidente Cyril Ramaphosa.

Ramaphosa ha aggiunto che il suo Paese può attingere alla sua esperienza nella risoluzione di conflitti in Africa e altrove. Ha poi chiesto l'apertura immediata e incondizionata di corridoi umanitari per raggiungere le persone in difficoltà.

"I nostri pensieri sono rivolti a tutte le famiglie delle vittime in questo periodo di pericolo e combattimento. Restiamo gravemente preoccupati per la devastante escalation del conflitto israelo-palestinese e per le atrocità commesse contro le popolazioni civili. Chiediamo l'immediata cessazione della violenza e l'esercizio della moderazione. È fondamentale che tutti coloro che necessitano di assistenza umanitaria urgente ricevano il necessario e che la sofferenza umana venga alleviata", ha detto il Presidente.

Ramaphosa ha esortato la comunità internazionale ad accelerare il suo sostegno a un processo inclusivo verso una pace duratura e sostenibile che porti alla creazione di uno Stato palestinese che possa esistere in pace con Israele, e entro i confini riconosciuti nel 1967 dalla comunità internazionale e con Gerusalemme Est come capitale. "Il Sudafrica è pronto a collaborare con la comunità internazionale e a condividere la nostra esperienza nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti." ha concluso il Presidente.



