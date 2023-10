"Non sarà fornita elettricità, nè acqua, nè entreranno camion di benzina (a Gaza) finchè gli ostaggi israeliani non torneranno a casa": lo ha detto il ministro dell'Energia israeliano, Israel Katz.

"Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno - ha aggiunto - ci può fare prediche sulla moralità".



