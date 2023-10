Zelensky, 'la guerra è nella fase finale, la più dura'

La guerra della Russia contro l'Ucraina è nella fase finale, che potrebbe essere la più dura, ma attualmente è difficile prevedere la fine delle ostilità: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla tv rumena Digi24. "È l'ultima parte della guerra. Non è il suo centro. Il primo periodo fu l'occupazione, seguito dall'arresto dell'avanzata e dalla presa dell'iniziativa. Penso che siamo nell'ultima parte. Le paure che abbiamo sono tante: i soldi, le armi, ma siamo nell'ultima parte, la più dura", ha detto Zelensky. E poi: "Non posso dirvi la data esatta, non credo che nessuno (possa farlo), forse solo (Donald) Trump, un giorno".





