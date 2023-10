Tajani, salvataggio italo-israeliani priorità assoluta

Al segretario generale della Lega araba "ho chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano ad Hamas e ho insistito sui due cittadini italiani con doppio passaporto che probabilmente sono tra gli ostaggi. Stamani ho parlato con il figlio e ho confermato che il governo italiano sta facendo di tutto per liberare i due cittadini probabilmente ostaggi di cui non abbiamo notizie". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver incontrato il Segretario Generale Ahmed Abdoul Gheit al Cairo.





