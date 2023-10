Il ministro degli Esteri britannico in visita in Israele

Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, è arrivato questo pomeriggio in Israele, dove incontrerà i sopravvissuti agli attacchi di Hamas. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri, come riporta Sky News.

Il ministro incontrerà anche esponenti israeliani per fare il punto sul sostegno del Regno Unito a Israele. Intervistato ieri da Sky News, Cleverly aveva condannato l'attacco di Hamas e aveva chiesto ai sostenitori dei palestinesi di non partecipare alle proteste nel Regno Unito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA