Hamas usa il telefono di una vittima per riprendere la sua morte

Sabato mattina i 400 abitanti del kibbutz di Nir Oz a ridosso della Striscia di Gaza, si sono svegliati perché le loro case erano in fiamme. I militanti di Hamas hanno stanato la comunità che ancora dormiva nel giorno di festa e poi hanno fatto il resto. Mor Bayder ha scoperto solo ore dopo che cosa era successo alla nonna: i miliziani hanno ucciso l'anziana e postato sulla sua pagina Facebook il video dell'omicidio. "Mia nonna, residente per tutta la vita nel kibbutz Nir Oz, è stata uccisa ieri in un brutale omicidio da parte di un terrorista nella sua casa", ha scritto domenica Mor su Facebook. "Un terrorista è andato a casa da lei, l'ha uccisa, le ha preso il telefono, ha filmato l'orrore e lo ha pubblicato sulla sua bacheca Facebook. È così che lo abbiamo scoperto".

Un altro dei nipoti della donna, Yoav Shimoni, ha raccontato alla Cnn che di sicuro la casa della nonna era uno dei primi punti da cui sono entrati i terroristi: "Presumo che sia stata il primo punto di contatto per uno dei terroristi che si sono infiltrati", ha detto, "poi sono entrati in casa sua, le hanno sparato, le hanno preso il telefono e hanno messo il video della sua morte online."



