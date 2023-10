Gameela Ismail si ritira da corsa alle presidenziali in Egitto

Gameela Ismail, attivista politica dell'opposizione e capo del Partito liberale della Costituzione egiziano al Dostour, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per le presidenziali in Egitto fissate a inizio dicembre.

In un lungo post su X Ismail ha spiegato che rispetta la decisione dell''Assemblea Generale del suo partito che ha deciso di non partecipare alle presidenziali, precisando che "dall'annuncio del calendario elettorale, si sono verificate violazioni in tutti i governatorati del Paese, e ciò riflette chiaramente la riluttanza ad accettare la volontà politica di tenere elezioni libere ed eque".

Ismail ha poi affermato di comprendere "la frustrazione che questa decisione potrà provocare a tante donne e uomini dentro e fuori il partito" e si è scusata con loro.

A inizio ottobre il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha sciolto la riserva e ha annunciato di candidarsi per le presidenziali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA