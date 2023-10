Esercito, 'più attacchi, priorità è eliminare capi Hamas'

L'esercito israeliano continua a colpire nella Striscia: nell'ultima notte sono stati centrati 450 obiettivi di Hamas e delle altre fazioni palestinesi.

"Stiamo andando verso un incremento degli attacchi verso la Striscia. La massima priorità è quella di eliminare i comandanti di Hamas". Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari.

Solo a Beit Hanoun - ha detto il portavoce - nel nord della Striscia sono stati 80 gli obiettivi colpiti, comprese due banche usate da Hamas, un tunnel e due centri operativi.

Nella giornata di ieri l'esercito ha ucciso18 miliziani palestinesi, come ha segnalato Daniel Hagari, spiegando che erano "terroristi che non erano riusciti a rientrare a Gaza e che continuavano a nascondersi in posti vicino il confine". il portavoce ha anche sottolineato che è stato "distrutto il sistema di rilevamento aereo di Hamas".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA