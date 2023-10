Il nuovo scoppio di violenza tra palestinesi e israeliani è "un ottimo esempio del fallimento della politica degli Usa in Medio Oriente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ricevendo il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani al Cremlino. Lo riferisce la Tass.

Il presidente russo ha esortato "le parti in conflitto" in Medio Oriente a "minimizzare e ridurre a zero i danni alle popolazioni civili".



