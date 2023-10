- GINEVRA, 10 OTT - L'assedio totale di Gaza è "proibito" dal diritto internazionale umanitario. E' il monito delle Nazioni Unite a Israele.

Lo ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk.

"L'imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario", ha sottolineato in un comunicato.



