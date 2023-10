Esercito, ripreso pieno controllo sul confine con Gaza

Israele ha il "pieno controllo" del confine con Gaza. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. "Nell'ultimo giorno - ha aggiunto - non un singolo terrorista è entrato passando dalla barriera difensiva".

L'esercito - ha poi spiegato - stima che un piccolo numero di miliziani di Hamas si nasconda ancora in territorio israeliano.

L'esercito israeliano ha avvisato i palestinesi di lasciare Gaza per l'Egitto. "Il valico di Rafah è ancora aperto", ha detto il portavoce militare aggiungendo che "ognuno può uscire.

Consiglierei loro di uscire".

Il portavoce militare ha segnalato anche che Israele sta piantando mine a ridosso delle parti in cui la barriera attorno a Gaza è stata abbattuta durante il violento attacco di Hamas di sabato scorso, per bloccare il passaggio verso Israele.



