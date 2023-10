Teheran, 'azioni contro Iran riceveranno risposta distruttiva'

"Coloro che minacciano l'Iran dovrebbero sapere che qualunque mossa stupida contro l'Iran riceverà una risposta distruttiva". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, in riferimento a minacce da parte di Israele e alcuni funzionari degli Stati Uniti contro Teheran riguardo al suo presunto ruolo nell'attacco di Hamas. "La resistenza palestinese ha il diritto legittimo di utilizzare le sue capacità nella lotta contro l'aggressione e l'occupazione del regime sionista", ha aggiunto il funzionario, come riporta Irna.

"I sostenitori delle atrocità del regime sionista provano a scambiare la posizione degli oppressi con quella degli oppressori e stanno dalla parte di Israele", ha aggiunto Kanani, sottolineando che "non è accettabile che gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei chiudano gli occhi sui crimini del regime e utilizzino la loro dura guerriglia psicologica e propaganda per accusare la nazione palestinese". Augurandosi che i Paesi musulmani reagiscano alle mosse di Israele e sostengano "l'onorevole resistenza dei palestinesi", Kanani ha chiesto che venga tenuto un vertice di emergenza dell'Organizzazione dei Paesi Islamici (Oic) riguardo alla questione.



