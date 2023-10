Tajani, stanno rientrando in primi italiani con voli El Al

"Stanno già rientrando da Israele i primi italiani con voli della compagnia aerea El Al" e stiamo facendo comunque di tutto per metterli in sicurezza": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in diretta telefonica su Radio Rtl. Tajani ha ribadito che "non ci sono notizie negative" sugli italiani in Israele.

"Naturalmente seguiamo minuto per minuto tutti i nostri connazionali con l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv, con il nostro Consolato a Gerusalemme, con la nostra Unità di Crisi al Ministero degli Esteri.

"Seguiamo minuto per minuto la situazione dei nostri connazionali, con l'ambasciata italiana a Tel Aviv, con la nostra unità di crisi al Ministero degli Esteri, alcuni stanno già rientrando. Stiamo facendo tutto il possibile per metterli in sicurezza", ha dichiarato Tajani, "cerchiamo la pace, ma ciò non significa accettare la violenza contro gli innocenti.

Abbiamo visto atti inammissibili di violenza contro gli innocenti, Hamas sembra non volere alcun tipo di dialogo", ha detto.

Tajani ha detto di essere al lavoro con Washington, Parigi, Berlino e Londra per arrivare a una de-escalation. "Ci stiamo preparando a tempi difficili e di grande tensione e stiamo collaborando con Usa, Regno Unito, Francia e Germania per cercare una de-escalation, mirando a ridurre il conflitto e impedire che si estenda oltre il Medio Oriente. La situazione è in evoluzione, al momento ci sono alcune preoccupazioni, ma stiamo mantenendo la situazione sotto controllo e non sottovalutiamo nulla. Cerchiamo di prevenire ulteriori esplosioni, lavorare attraverso la diplomazia e liberare i nostri concittadini in Israele", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Trl.

'Abbiamo espresso la nostra solidarietà al popolo di Israele e stiamo lavorando per creare un corridoio umanitario per gli ostaggi israeliani a Gaza, per liberare donne, bambini e anziani. Sosteniamo tutte le iniziative in tal senso", ha poi segnalato nell'intervista a Trl.



