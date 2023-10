Iran, non siamo coinvolti nell'attacco di Hamas su Israele

L'Iran respinge le accuse secondo cui Teheran sarebbe coinvolta negli attacchi di sabato da parte di Hamas contro Israele. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, come riporta Isna, sottolineando che le accuse sono politicamente motivate.

"Non interferiamo nei processi decisionali di altri Paesi, inclusa la Palestina", ha detto Kanani, aggiungendo che la resistenza palestinese ha la forza e la capacità necessaria per decidere di difendere i palestinesi e i propri diritti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA