Tunisia: partito pro-Saied annuncia contro-sciopero della fame

In Tunisia il partito '25 Luglio Hirak', vicino alle posizioni del presidente Kais Saied, ha annunciato, in una nota, che i suoi membri inizieranno un contro-sciopero della fame collettivo il 9 e 10 ottobre in risposta allo sciopero della fame intrapreso da oltre una settimana da alcuni leader del "Fronte di Salvezza Nazionale" e altri esponenti dell'opposizione, in carcere dal febbraio scorso nel caso noto come "complotto contro la sicurezza dello Stato".

Il 25 luglio ha dichiarato che questo "cosiddetto sciopero" annunciato dai detenuti politici dell'opposizione mira a offuscare l'immagine del presidente Kaïs Saïed e del processo del 25 luglio all'estero, chiedendo ulteriori arresti e la punizione di coloro che hanno commesso crimini contro il popolo tunisino negli ultimi dieci anni. Il comunicato stampa è firmato dai due segretari generali del movimento, Thamer Bdida e Hayet Arem e dal suo rappresentante legale, Khadija Guesmi.



