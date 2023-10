Saied: la Tunisia ha la sua sovranità,non cede a pressioni

"La Tunisia è ferma sulla sua sovranità e non cederà alle pressioni perché la sovranità statale ha la precedenza su ogni altra considerazione". Lo ha affermato il presidente tunisino Kais Saied, parlando delle relazioni del Paese in riferimento alla scena regionale e internazionale, ricevendo il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, al Palazzo di Cartagine. "Il nostro Paese tratterà con i suoi partner su un piano di parità in un quadro di rispetto reciproco", ha affermato il capo dello Stato secondo quanto si legge in una nota della presidenza.

Durante l'incontro è stata discussa inoltre la necessità di accelerare al più presto i movimenti diplomatici e consolari.

L'accento è stato posto sulla necessità che le ambasciate e i consolati si assumano pienamente le proprie responsabilità per rappresentare la Tunisia al massimo livello, difendere i suoi interessi e fornire i migliori servizi ai cittadini all'estero, secondo la nota.



