Fratello Mohammadi, mia sorella potrebbe non uscire mai da Evin

"La gioia è grande. Sono così felice per Narges". E' la felicità espressa dal fratello di Narges Mohammadi, Hamidreza, all'emittente norvegese NRK per l'assegnazione del premio Nobel per la Pace a sua sorella.

L'uomo, come riporta il Guardian, ha detto che non sa se sua sorella riceverà la notizia subito "ma forse qualcuno glielo dirà in prigione". Carcere dal cui l'attivista iraniana potrebbe non uscire mai: "È difficile dire che possa essere rilasciata, sotto questo regime", ammette il fratello di Narges Mohammadi, Hamidreza.

L'auspicio dell'uomo è che il premio renda "più sicuro l'Iran: la situazione lì è molto pericolosa, gli attivisti possono perdere la vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA