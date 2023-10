E' stata la Tunisia "a chiedere formalmente" all'Ue l'erogazione di aiuti per 60 milioni di euro: se Tunisi non li vuole è libera di restituirli. Questo in sintesi il messaggio lanciato oggi a Saied dal commissario Ue al vicinato Oliver Varhelyi che su X specifica anche che i 60 milioni non sono legati al memorandum d'intesa Ue-Tunisia siglato recentemente ma riguardano misure prese dal 2021 per il sostegno al bilancio nazionale tunisino.



