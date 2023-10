Tunisia: 'non abbiamo avallato l'incasso di 60 milioni dall'Ue'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Saied all'Ue: 'Sì alla cooperazione ma no alla carità. Esigiamo rispetto' - Europa - Ansa.it

Weber, "Non c'è nessuna alternativa a collaborare con i nostri i vicini, il memorandum con la Tunisia è la via giusta e un esempio per gli accordi in futuro". (ANSA)